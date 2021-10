Elizabeth II sortie de l'hôpital, Kate et William partent en vacances en famille

La reine Elizabeth II a dû être hospitalisée et a passé une nuit à l’hôpital la semaine dernière. Une situation qui a en probablement tracassé plus d’un. Mais, maintenant que la souveraine de 95 ans semble allée mieux, le duc et la duchesse de Cambridge s’octroient quelques jours de congé avec leurs trois enfants.

Après des mois intenses et un agenda bien rempli, il est temps de souffler un peu. D’autant plus que la petite virée à l’hôpital d’Elizabeth II la semaine dernière a dû créer un vent de panique en Angleterre. Mais maintenant qu’elle semble remise, Kate Middleton et le prince William ont décidé de s’octroyer quelques jours de vacances en famille. Signe que l’état de santé de la reine ne doit pas être si inquiétant que cela… Comme le rapporte le journal britannique The Daily Mail, le duc et la duchesse de Cambridge ainsi que leurs trois enfants ont été aperçus dans la Suite Windsor du terminal 5 de l’aéroport londonien d’Heathrow le jeudi 21 octobre dernier. La destination de leurs vacances reste inconnue mais, toujours d’après le Daily Mail, elle pourrait être à l’extérieur de la Grande-Bretagne.