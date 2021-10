Dans le Meilleur Pâtissier, un chanteur célèbre débarque sous la tente: les candidats sous le CHOC (vidéo)

Lors de cette 3ème semaine sous le thème de la musique, les 13 pâtissiers amateurs encore en lice s’affrontent sur des épreuves hautes en couleur. La tente du Meilleur Pâtissier est transformée en grand studio de musique. Une surprise de taille les attend...

Cette semaine, pour l'épreuve créative, les candidats ont dû jouer avec la playlist musicale de Cyril et Mercotte. Ils ont dû réaliser un gâteau inspiré du titre qu'ils ont choisi. Après avoir sélectionné les chansons au fur et à mesure sur un juke-box, il ne restait plus que "Paris-Seychelles" de Julien Doré parmi les choix. Mais lorsque Meril, dernière candidate, a voulu appuyer sur le bouton, le titre ne s'est pas lancé, contrairement aux autres candidats.

C'est à ce moment-là que Julien Doré a débarqué sous la tente de l'émission, créant la surprise générale. Le chanteur a intégré le jury de cette épreuve aux côtés du grand chef pâtissier Pierre Hermé.