Le Meilleur Pâtissier: qui a été éliminé cette semaine? (vidéo)

Quel candidat ou quelle candidate a quitté le concours du Meilleur Pâtissier lors de la 3ème semaine de compétition?

C'est sous le thème de la musique que les 13 pâtissiers amateurs encore en lice se sont affrontés cette semaine. Pour l'occasion, la tente du Meilleur Pâtissier s'est transformée en grand studio de musique.

Pour la première épreuve, Cyril Lignac a demandé aux candidats de "remixer" la recette de l'opéra, un gâteau de la pâtisserie française, en une version plus rock et plus moderne.

Pour la deuxième épreuve, Mercotte a demandé aux candidats de réaliser un microsillon en 2h30, rappelant la forme d'un vinyle. Le dressage en tourbillon a dû être créé à l'aide d'un tourne-disque. Cette technique, inventée par le chef Yann Brys, consiste à réaliser un pochage en spirale grâce au mouvement d'un tourne-disque. Les candidats ont dû ajouter un cerclage en chocolat imprimé d'une partition musicale à leur gâteau. Ce qui était un véritable défi pour les pâtissiers amateurs.

Pour l'épreuve créative, les candidats ont dû jouer avec la playlist musicale de Cyril et Mercotte en réalisant un gâteau inspiré du titre qu'ils ont choisi sur un juke-box. Le grand chef pâtissier Pierre Hermé, le chanteur Julien Doré et la chanteuse Louane faisaient partie du jury pour cette épreuve.



Après une journée riche en surprises, c'est Marion qui a reçu le tablier bleu en impressionnant le jury. Le candidat qui a le moins convaincu les juges est Guillaume. Il a quitté l'aventure.