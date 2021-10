L'acteur qui incarne le fils de Jennifer Aniston dans "Les Miller, une famille en herbe" est devenu méconnaissable (photo)

Les commentaires sur les réseaux sociaux affluent après la dernière apparition de l'acteur Will Poulter, 28 ans, qui incarnait le jeune fils adolescent maladroit de Jennifer Aniston dans la comédie "Les Miller, une famille en herbe" en 2013.

En effet, Will Poulter a été choisi pour incarner Adam Warlock dans le 3ème volet de "Marvel's Guardians of the Galaxy", qui ne sortira en salles qu'en mai 2023. Lors des premières sorties publiques du casting, l'acteur a suscité un regain d'attention grâce à sa métamorphose physique.

Près d'une décennie plus tard, le jeune homme de 28 ans arbore des cheveux plus longs et a des allures de jeune mannequin.