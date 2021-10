Charlene de Monaco partage une triste nouvelle: "Mon petit ange est mort, repose en paix"

La princesse Charlene de Monaco a annoncé une triste nouvelle sur son compte Instagram ce mardi. "Son petit ange" est mort, a-t-elle écrit. Il s'agit de son petit chihuahua qui a perdu la vie d'une horrible façon: il a été écrasé. "Repose en paix", a-t-elle ajouté.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent du côté de Charlene de Monaco. Après ses multiples opérations, voilà qu'elle fait une annonce des plus tristes ce mardi sur son compte Instagram. Elle a perdu son plus fidèle compagnon de la plus horrible des façons... "Mon petit ange est mort hier soir, elle a été écrasée", écrit-elle à ses abonnés.

Dévastée, Charlene de Monaco a accompagné la publication d'une photo d'elle avec son petit chihuahua noir et brun dans ses bras. "Tu vas tellement me manquer, repose en paix", ajoute la princesse.