"Oubliez-moi": Wejdene prête à mettre fin à sa carrière après son élimination à Danse avec les stars?

La chanteuse de 17 ans a été éliminée ce vendredi 22 octobre au soir lors de l'émission Danse avec les stars sur TF1. Depuis lors, elle ne cesse de publier des messages énigmatiques... allant jusqu'à totalement supprimer son contenu sur Instagram et laissant pour unique photo "Oubliez-moi". Une défaite qui semble mal passer... et qui ferait suite à des tensions avec son partenaire de danse Samuel Texier.

Ce vendredi soir, lors du prime de Danse avec les stars, c'est Wejdene qui a malheureusement quitté l'aventure après 6 semaines de compétition. La chanteuse de 17 ans était en duo avec le danseur Samuel Texier. Depuis lors, les rumeurs vont bon train mais l'élimination de la jeune fille semble mal passer...

Dès le lendemain, Wejdene a en effet décidé de supprimer l'intégralité de son contenu sur Instagram en laissant pour unique publication un message assez énigmatique. "C'était cool mais... oubliez-moi". Quelques heures plus tard, la star a également posté une story dans laquelle elle écrivait: "Ma santé n'a pas de prix. Ma tournée sera la seule." Tout cela laisse à présent planer le doute quant à la suite de sa carrière de chanteuse.

Mais que s'est-il passé? C'est bien la question de tout le monde se pose. Ses abonnés n'ont évidemment pas tardé à réagir en s'interrogant sur la situation. Aussi, ils sont plusieurs à avoir remarqué que Wejdene et son partenaire ne semblaient plus vraiment sur la même longueur d'onde. La chanteuse est même allée jusqu'à se désabonner de son profil sur Instagram. Elle qui semblait pourtant sereine en direct au moment de l'élimination...

Les révélations de Cyril Hanouna sur la plateau de Touche pas à mon poste ! (TPMP) disent pourtant le contraire. "Il y a eu un clash mardi, elle a quitté les coulisses, car il lui reprochait d’être passive et de ne plus vouloir jouer le jeu. Elle est allée se plaindre à la production…", a indiqué l'animateur télé. Et selon le magazine Public, ces tensions l'auraient donc amenée à demander pour quitter l'émission.