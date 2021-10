Angèle annonce la sortie d'un nouvel album et dévoile la tracklist depuis des montagnes russes (vidéo)

Après la sortie de son nouveau titre "Bruxelles je t'aime" jeudi dernier, Angèle annonce l'arrivée d'un nouvel album intitulé "Nonante-cinq" le 10 décembre prochain. Pour ce qui est de la tracklist, la chanteuse a décidé de partager les différents titres d'une manière plutôt originale... Depuis des montagnes russes !

Encore une vidéo originale d'Angèle ! Alors qu'on la voyait, il y a quelques jours, déambuler sur la Grand-Place de Bruxelles en ironisant sur son dernier tube, la chanteuse vient de partager une nouvelle vidéo encore plus humoristique sur ses réseaux sociaux. On la voit assise dans le wagon d'une montage russe, carnet à la main et noter, durant l'attraction, les différents titres que comportera ce nouvel album. L'attraction en question ? Il s'agit bien sûr de l'incontournable Kondaa, le nouveau megacoaster de Walibi.

Attendu pour le 10 décembre prochaine, "Nonante-cinq" - c'est le titre de l'album faisant référence à l'année de naissance de la chanteuse - fait suite à la sortie récente de "Bruxelles je t'aime". Encore un titre bien à la belge que l'on a hâte de découvrir !