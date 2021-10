Angelina Jolie: gros loupé capillaire pour l'actrice sur le tapis rouge du Festival du film de Rome (photos)

L'actrice américaine Angelina Jolie a participé à la projection du film "Eternals" le 24 octobre dernier à l'Auditorium Parco della Musica à Rome, lors du 16e Festival du film de Rome. Elle est apparue dans une robe argentée sublime signée Versace mais côté coiffure, on ne pouvait pas en dire autant... Les extensions de l'actrice étaient bien trop visibles.

Angelina Jolie a, une fois encore, fait une apparition remarquée lors du 16e Festival du film de Rome. L'actrice américaine est en effet apparue sur le tapis rouge dans une sublime robe bustier argentée signée Versace. Accompagnée de ses filles Zahara Jolie-Pitt et Shiloh Jolie-Pitt, l'actrice brillait de mille feux face aux photographes.

Si côté look, Angelina Jolie était au top. On ne peut malheureusement pas en dire autant pour ce qui était de sa coiffure. L'actrice avait pourtant opté pour quelque chose de simple: des cheveux longs, lâchés et lisses. Mais c'est justement sur la longueur que ça a posé problème. Le coiffeur qui lui a posé ses extensions n'avait probablement pas les yeux en face des trous... puisque les rajouts ont formé différents niveaux de cheveux bien trop visibles. Une mèche a même commencé à se détacher. Mais Angelina Jolie a su garder son sang-froid et la tête haute.