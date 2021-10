Le prince Charles de Luxembourg en visite dans une maison de soins avec ses parents fait le bonheur des seniors (photos)

Quoi de plus qu'une petite frimousse pour donner du baume au coeur? Le prince Charles de Luxembourg, âgé de 17 mois a accompagné ses parents, le grand-duc héritier Guillaume de Luxembourg, et Stéphanie de Lannoy pour une visite réalisée dans une maison de soins. Le petit garçon s'est assis à la table de résidents émerveillés par sa petite bouille et sa spontanéité propre à cet âge.

La Cour Grand-Ducale a partagé des photos de ces précieux moments de rencontre sur les réseaux sociaux.