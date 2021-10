"J'en rêve depuis longtemps": Olivier Pairoux dévoile son film Space Boy avec Basile Grunberger, 13 ans (vidéo)

Le réalisateur Olivier Pairoux et l'acteur Basile Grunberger étaient invités sur le plateau du RTL INFO avec Vous afin de parler du film Space Boy.

Jusqu'ou faut-il aller pour réaliser ses rêves ? Le film Space Boy, réalisé par Olivier Pairoux, pose cette question aux adultes. Le rôle principal est interprété par Basile Grunberger. Il s'agit du premier long-métrage d'Olivier Pairoux. "J'en rêve depuis longtemps (...) ça a toujours été un objectif pour moi", a confié le réalisateur qui a tourné le film durant l'été 2019.

Ce dernier confie qu'il a toujours été passionné par l'espace. "Je regardais les étoiles filantes avec ma maman. Elle me faisait lire Hubert Reeves... On est tous des poussières d'étoiles, etc. Ca faisait partie de la littérature qu'on me mettait sous le nez".

L'espace a quelque chose de fascinant, estime-t-il. "La conquête de l'homme à découvrir des choses, à remplir tous les vides de la connaissance, etc. Je trouve ça absolument fascinant et extrêmement poétique au-delà des sciences".

Basile Grunberger explique que l'espace fascine tout le monde. "On n'est pas sûr à 100% de ce qui se passe là-bas et moi ça m'intéresse".

"Moi, j'aimerais surtout savoir s'il y a de la vie autre part, disons un peu comme nous dans un autre endroit de l'univers", dit l'acteur de 13 ans.