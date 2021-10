Scène surréaliste: quand le cercueil de Jean-Paul Belmondo se retrouve coincé dans un ascenseur

Un mois et demi après le décès de Jean-Paul Belmondo, son petit-fils Victor était l’invité de C à vous ce mardi 26 octobre. Il est revenu sur les funérailles son grand-père et a raconté comment son cercueil s’est retrouvé coincé dans l’ascenseur de son immeuble à Paris au lendemain de l’hommage solennel. "Les pompes funèbres ont fait une cascade pour venir chercher le cercueil".

Le 6 septembre dernier, le célèbre acteur Jean-Paul Belmondo tirait sa révérence. Un mois et demi après son décès, son petit-fils Victor a tenu a livré une dernière anecdote sur l’as de la cascade. Invité sur le plateau de C à vous, il a raconté comment le cercueil de son grand-père s’est retrouvé coincé dans l’ascenseur de son immeuble à Paris. "Je pense qu’il ne voulait pas partir sans nous faire rire et il nous a fait rire vraiment jusqu’au dernier des derniers moments", a-t-il confié.

Au lendemain de l’hommage solennel, des employés des pompes funèbres devaient venir chercher le cercueil de celui qu’on surnommait Bébel. Mais les choses ne sont pas vraiment déroulées comme prévu : les hommes se sont retrouvés coincés dans l’ascenseur avec le cercueil de Jean-Paul Belmondo. Ils ont dû l’escalader pour sortir mais se sont ensuite retrouvés coincés dans le garage. "C’est une histoire de fou, commente son petit-fils. Nous, on était à la maison, on attendait les pompes funèbres et elles n’arrivaient pas. On attendait, on attendait… On les a vus arriver en sueur, mais vraiment en sueur, 20 minutes en retard, disant qu’ils ont dû sortir par la trappe de l’ascenseur. Ils ont fait une cascade pour venir chercher le cercueil. Je crois qu’il avait envie de retarder l’échéance un peu."