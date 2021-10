Kad Merad en deuil: son père est décédé après un long combat contre la maladie

L’acteur Kad Mérad traverse une épreuve difficile. Ce mercredi 27 octobre, son père, Mohamed Merad également surnommé Rémy, s’est éteint après un long combat la maladie.

Le mercredi 27 octobre restera gravé à jamais dans la mémoire de Kad Merad. L’acteur vient en effet de perdre son père, Mohamed Merad aussi surnommé Rémy. Ce dernier s’est battu durant de longs mois contre la maladie avant de s’éteindre. C’est une information relayée par le quotidien régional Midi Libre. Il est décédé à Beauvoisin, au sud de Nîmes, où il vivait.

Kad Merad était très proche de son père. Le 22 février 2019, il l’avait d’ailleurs invité sur scène lors de la 44e cérémonie des César à Paris. Mohamed Merad avait eu le privilège de remettre le prix du public au comédien Olivier Baroux pour Les Tuches 3. "Olivier, j'appelle quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi et pour toi aussi. Sans ta carrière, je ne serais pas là. Et sans moi, tu ne serais pas là. On peut quand même dire que sans lui, tu ne serais pas moi", avait déclaré l’acteur, offrant un réel moment d’émotion.



Le 22 février 2019 lors de la 44e cérémonie des César à Paris. © ISOPIX