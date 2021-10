Tori Spelling se dit "piégée" dans son mariage avec Dean McDermott

L'actrice Tori Spelling qui interprétait Donna Martin dans la série Beverly Hills 90210 est au bord de la crise de nerfs. Selon le site Page Six, l'actrice décrit son mariage avec Dean McDermott comme un "piège". Tori Spelling, 48 ans, ne le cache plus. Elle souhaite "divorcer" de son époux avec lequel elle est mariée depuis 2006, "mais elle se sent piégée en ce moment", a déclaré Us Weekly, citant une source proche du couple.

Tori Spelling et McDermott partagent cinq enfants – Liam, 14 ans, Stella, 13 ans, Hattie, 9 ans, Finn, 9 ans et Beau, 4 ans. Le couple multiplierait les disputes conjugales en ce moment et serait en désaccord sur les termes de leur séparation. Les deux époux ont signé un contrat de mariage avant de s'unir, mais légalement, Dean McDermott aurait la possibilité de toucher une pension alimentaire et obtenir la garde de leurs enfants s'il intentait une procédure en justice. Ce qui aurait rendu Tori Spelling dingue.