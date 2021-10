Meghan Markle promeut son livre pour enfants dans le jardin de son manoir de Montecito (vidéo)

Mercredi, Meghan Markle a fait une apparition remarquée sur une chaîne d'histoires pour enfants, au cours de laquelle elle a lu son livre "The Bench" (soit en français le banc) depuis le jardin de son manoir de 14 millions de dollars.

Ce premier livre pour enfants de la duchesse de Sussex a été inspiré par un poème qu'elle a écrit pour la première fête des pères du prince Harry un mois après la naissance d'Archie, explorant le "lien spécial entre père et fils vu à travers les yeux d'une mère".

Mais malgré la renommée mondiale de son auteure, The Bench aurait vendu 3.212 exemplaires au cours de sa première semaine au Royaume-Uni lors de sa sortie en juin et est maintenant en dehors du top 100 sur Amazone.

Meghan, 40 ans, habillée très sobrement, a été filmée sur un siège de jardin de son manoir californien.

Cette vidéo a été partagée sur la chaîne "Brightly Storytime", qui est dirigée par la maison d'édition Penguin Random House, qui a publié The Bench et avec laquelle le prince Harry a également signé un contrat pour publier ses mémoires.

Avant de commencer à lire, Meghan a expliqué: "Aujourd'hui, je vais vous lire mon livre intitulé "The Bench" illustré par Christian Robinson … Je lui ai demandé de faire quelque chose de très spécial pour moi et d'utiliser des aquarelles, ce qui n'est pas son moyen habituel de travail, mais il l'a fait pour le rendre encore plus spécial."

Et d'ajouter: "J'ai écrit ceci comme un poème pour mon mari et notre fils Archie, puis je l'ai transformé en livre pour que vous puissiez en profiter aussi."