Camilla, la duchesse de Cornouailles, délivre un discours passionné contre les violences faites sur les femmes

La duchesse de Cornouailles a prononcé hier soir un discours profondément passionné contre les violences à l'égard des femmes. Rappelant les meurtres brutaux de Sarah Everard et Sabina Nessa, Camilla a déclaré qu'une "culture du silence" et des sentiments de honte ont conduit de nombreuses femmes à cacher leurs abus.

Dans son allocution, elle a demandé: "Combien de femmes doivent encore être harcelées, violées ou assassinées?" La duchesse a également déclaré qu'il était crucial pour les femmes "d'impliquer les hommes de notre vie dans ce mouvement".

Elle a expliqué que sans que l'ensemble de la société ne prenne le problème au sérieux, la violence à l'égard des femmes continuerait d'être "juste une de ces choses, faisant partie intégrante du fait d'être né femme".

L'épouse du Premier ministre, Carrie Johnson, 33 ans, était dans le public lors de l'événement d'hier soir. Elle est arrivée au Wellcome Trust à Londres dix minutes avant la duchesse et pouvait être vue en train de faire sa révérence lors de l'arrivée du membre de la famille royale.

Alors que Camilla entrait, élégante dans une robe noire et un badge de la Fondation Women of the World (WOW), elle s'est dirigée vers l'épouse du Premier ministre. Elle lui a fait signe et lui a demandé faisant référence à sa grossesse: "Comment ça se passe?". Une question qui a donné le sourire à l'épouse de Boris Johnson.

Les assistants de la duchesse ont déclaré que la future mère avait été personnellement invitée à la réception par l'épouse du prince Chales.

Lors de son discours, Camilla a déclaré: "Nous ne tenons en aucun cas tous les hommes responsables de violences sexuelles. Mais nous avons besoin d'eux tous à bord pour y faire face. Après tout, les violeurs ne naissent pas, ils sont construits. Et il faut toute une communauté – hommes et femmes – pour démanteler les mensonges, les paroles et les actions qui favorisent une culture dans laquelle l'agression sexuelle est considérée comme normale et dans laquelle elle fait honte à la victime."