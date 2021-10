Le groupe ABBA se sépare pour de bon: "Ça y est"

A quelques semaines de la sortie de son nouvel album "Voyage", le groupe suédois ABBA a une nouvelle fois annoncé qu’il se séparait, mais il semble que ce soit pour de bon cette fois. Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid devront encore se produire sur scène à Londres en 2022.

"Ça y est", a déclaré Benny Andersson,74 ans, au journal The Guardian relayé par New York Post. Alors qu’un nouvel album, "Voyage" devrait sortir le 5 novembre prochain et que les membres du groupe sont attendus pour un spectacle en mai prochain à Londres, le groupe à succès suédois ABBA a annoncé officiellement qu’il se sépare pour de bon.

Cette rupture est différente de celle annoncée en 1982 par le groupe puisqu’elle a été faite à l’amiable, selon nos confrères du New York Post. La précédente faisait en effet suite à un divorce au sein du groupe. Mais Benny Andersson n’avait jamais vraiment prononcé ces mots : "Je ne me suis jamais dit qu'ABBA n'allait plus jamais se reproduire. Mais je peux vous le dire maintenant : ça y est", a en effet dit le membre du groupe.