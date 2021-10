Un agriculteur filme une impressionnante harde de cerfs courir à travers champs (vidéo)

Cette scène bucolique a eu lieu en France, dans le département de l'Eure. Charles Blanchard, un agriculteur d'Hébécourt, Charles Blanchard n'en a pas cru ses yeux quand il a filmé une centaine de cerfs galoper à travers champs. "Ce n’est pas la première fois que je vois un troupeau passer chez moi, mais ça n’avait jamais dépassé une trentaine de bêtes", a-t-il décrit à nos confrères de Paris-Normandie. "Là, je me suis dit qu’il fallait que je filme et que je partage ça. Je peux vous dire que c’était encore plus spectaculaire en vrai."

La vidéo postée sur Facebook a été vue plus de 366.000 fois.