Meghan et Harry: ce titre qu’aurait pu obtenir leur fils Archie mais qu’ils ont refusé par peur des moqueries

Archie 2 ans, aurait pu être Comte. Mais ses parents, Meghan Markle et le prince Harry, en ont décidé autrement… pour une raison précise. Voici laquelle.

Meghan Markle et le prince Harry font décidément très attention à leur image. Cette nouvelle information révélée par l’auteur et expert royal Andrew Morton en est, une fois encore, la preuve : "Archie aurait pu prendre le titre de Comte de Dumbarton, qui est un titre honorifique, mais Harry et Meghan en ont décidé autrement car ils estimaient que le mot ‘dumb’ dans le mot ‘Dumbarton’ aurait pu être tourné en moquerie quand Archie irait à l'école", a-t-il indiqué à l’hebdomadaire américain US Weekly.

Pour quelle raison ? Simplement parce qu’en anglais "Dumb" signifie "idiot", "stupide". Le duc et la duchesse de Sussex ont donc préféré éviter cela à leur petit Archie, 2 ans. Il n’a donc hérité d’aucun titre princier à sa naissance. Mais cela pourrait encore changer… Tout est une question de protocole, comme le rappelle Andrew Morton. "Il n’y avait aucune chance d’obtenir un titre (pour Archie) avant que le prince Charles ne prenne le pouvoir, parce qu’on donne uniquement le titre de prince ou de princesse aux enfants ou petit-enfants du souverain régnant et qu’Archie est un arrière-petit-fils du souverain régnant", a précisé l’expert royal.