Que se passe-t-il avec Zayn Malik? Le top-modèle Gigi Hadid brise le silence

C'est une affaire qui pose question dans le monde du show-business. Que se passe-t-il entre l'ancien membre du groupe One Direction et sa compagne Gigi Hadid qui sont devenus parents d'une petite fille en septembre 2020?

La mère du top-modèle a écrit sur les réseaux sociaux, que le père de sa petite-fille l'avait frappée et qu'elle souhaitait intenter une action en justice. Le principal intéressé s'est défendu sur Twitter en écrivant qu'il avait "accepté de ne pas contester les allégations découlant d'une dispute" et allègue que l'incident n'impliquait rien de plus qu'un échange de "mots durs"".

Gigi Hadid a, elle, brisé le silence.

Dans un communiqué publié jeudi, un représentant du mannequin, 26 ans, a déclaré à E! News: "Gigi se concentre uniquement sur ce qui est mieux pour Khai (sa fille). Elle demande de l'intimité pendant ce temps."

Cette information a été publiée alors que le magazine People soutient que Gigi Hadid et Zayn ne sont plus ensemble.