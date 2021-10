Une influenceuse pose devant le cercueil ouvert de son père sur Instagram: ses abonnés sous le choc

Jayne Rivera, une influenceuse de Miami, a été critiquée après avoir posé devant le cercueil ouvert de son père et publié les clichés sur Instagram. Le modèle fitness a affirmé que sa décision de mettre en scène les photos "aurait été approuvée par son père s'il était encore en vie".

Selon NBC News, la jeune femme de 20 ans qui compte plus de 300 000 followers sur TikTok a admis qu'elle "comprenait la réaction négative", mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait rien de "mal" à partager les images de son père Jose Antonio Rivera sur Instagram. Il est décédé plus tôt dans le mois.

"Il n'y a rien de mal dans ce que j'ai posté, et je m'y tiens", a-t-elle déclaré à NBC News. Les photos du cercueil orné d'un drapeau américain ont été faites "avec les meilleures intentions", dit-elle.

"Chacun gère la perte d'un être cher à sa manière ; certains sont plus traditionnels, tandis que d'autres peuvent être considérés comme tabous", a-t-elle ajouté. "Pour moi, j'ai fait comme si mon père était juste à côté de moi, posant pour la caméra comme il l'avait fait à de nombreuses occasions auparavant."

Jayne Rivera a répondu aux critiques qui incluaient qu'elle exploitait la mort de son père, expliquant qu'elle voulait partager cette perte avec ses followers puisque son père était régulièrement présent sur sa page Instagram.

"J'ai travaillé extrêmement dur pendant huit longues années pour construire mon public", a-t-elle précisé à NBC News. "Les gens de l'extérieur jugent un livre par sa couverture sans s'arrêter pour comprendre les intentions ou les significations sous-jacentes du livre".

Son compte Instagram n'était pas actif jeudi. Elle a affirmé que la plateforme de réseaux sociaux a désactivé son compte "sans aucune raison donnée".

"Les gens vont être en désaccord, de toute façon, et je suis habituée à cela. Je suis une Rivera, et je sais que mon père est fier de moi et de la façon dont les choses ont tourné", a lancé l'influenceuse. "Il ne sera pas oublié."