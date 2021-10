Des clichés de Madonna font SCANDALE: elle recrée la mort de Marilyn Monroe pour un magazine (photos)

Madonna se voit reprocher des photos "dégoûtantes et inappropriées" recréant la scène de la mort de Marilyn Monroe en 1962 pour une séance photo. "Pour une raison morbide et étrange, Madonna a décidé de recréer le lit de mort de Marilyn Monroe", a écrit l'un des nombreux critiques choqués par les clichés, tandis qu'un autre a répondu: "Beurk. Dégoûtant et inapproprié".



Dans sa nouvelle couverture de V Magazine, la femme de 63 ans incarne l'actrice blonde dans des photos prises par le photographe Steven Klein.



La couverture s'inspire de "The Last Sitting" de Bert Stern, la dernière séance de photos à laquelle Monroe a participé six semaines seulement avant sa mort prématurée à l'âge de 36 ans.





Le cliché en question montre l'artiste de "Like A Virgin" allongée à plat ventre sur un matelas, tandis que sur une autre photo, on peut voir des flacons de pilules sur sa table de nuit. Monroe a été retrouvée morte à son domicile et aurait fait une overdose de pilules la nuit précédente.



"Ce n'est pas cool. La glorification du suicide est la seule chose à retenir une fois que le facteur de choc s'estompe", a tweeté un autre critique qui s'est insurgé suite à la diffusion des clichés.



Madonna fascinée par Marilyn?



Un autre internaute a ajouté : "Elle a toujours eu une fascination effrayante pour Marilyn."



Le clip de 1984 de la pop star pour "Material Girl" était basé sur l'interprétation de Monroe de "Diamonds Are a Girl's Best Friend" dans "Gentlemen Prefer Blondes" de 1953. La chanteuse a également joué le rôle de Monroe lors d'un sketch du "SNL" en 1985, et s'est déguisée en Marilyn dans une robe bustier étincelante et une étole blanche en peluche pour une soirée après les Oscars en 1991.



"La fragilité incandescente de Marilyn"



Le photographe Klein a défendu son oeuvre... Il affirme que la séance est moins centrée sur Marilyn elle-même que sur sa capacité à exprimer des émotions à travers l'objectif, ce qu'il tentait de capturer.



"Nous n'étions pas intéressés par la reproduction exacte des images, mais nous voulions surtout explorer la relation entre le photographe et le sujet. Tant l'amitié que le processus artistique, et comment l'art peut imiter la vie et vice versa", a-t-il déclaré, via un communiqué de presse.

"Lorsque j'ai envoyé les photos à Madonna, elle a été vraiment prise par la fragilité incandescente de Marilyn à ce moment de sa vie", a-t-il poursuivi.

"Nous avons décidé de trouver une suite d'hôtel et d'essayer de capturer la liaison entre une star et la caméra, le mystère et la magie de cette collaboration créative." Une chose est sûre, son oeuvre ne laisse personne indifférent.