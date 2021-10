Perdu en pleine montagne, il ignore les appels des secours car c'est un numéro inconnu

Une situation surprenante s'est déroulée aux Etats-Unis. Un randonneur perdu sur une montagne du Colorado a ignoré les appels répétés des sauveteurs - expliquant plus tard qu'il ne connaissait pas le numéro de téléphone. La personne a été portée disparue après ne pas être revenue d'une expédition le 18 octobre sur le Mont Elbert, le plus haut sommet de l'État, selon Lake County Search and Rescue.



Les équipes de recherche ont ratissé la zone le lendemain, mais ne l'ont pas trouvé. L'équipe a ensuite essayé d'appeler le randonneur, mais n'a pas réussi à le joindre. L'homme s'était apparemment égaré hors du sentier et a passé la nuit à le chercher.



Après 24 heures d'égarement, il a trouvé le chemin et est arrivé à sa voiture, ont indiqué les autorités.



La personne ne savait apparemment pas qu'une équipe de secours était à sa recherche.



"Il a ignoré nos appels téléphoniques répétés parce qu'il ne reconnaissait pas le numéro", ont écrit les sauveteurs sur Facebook.



"Si vous êtes en retard par rapport à votre itinéraire, et que vous commencez à recevoir des appels répétés d'un numéro inconnu, veuillez répondre au téléphone ; il peut s'agir d'une équipe de recherche et de sauvetage qui essaie de savoir si vous êtes en sécurité !", ont rappelé les autorités.