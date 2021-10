Angèle: "Ado, si j'avais eu plus d'exemples de personnes lesbiennes bi ou gay à la télé, j'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi"

Angèle a accordé une interview au magazine Elle. Un entretien exclusif dévoilé ce vendredi 29 octobre. La chanteuse, qui va sortir prochainement son album intitulé Nonante-cinq, a parlé de son orientation sexuelle et de l'importance de la représentation. "L'idée était de dire : oui, je suis tombée amoureuse d'une femme, mais regardez, ça n'a rien changé, en fait", dit la chanteuse qui est en couverture du magazine et dont les propos ont été relayés par Gala.

L'interprète de "Ta Reine" a partagé la vie de la Youtubeuse Marie Papillon durant plusieurs mois. "Je trouverais merveilleux que ce ne soit plus un sujet, même si objectivement, ça l'est encore (...) il est important d'en parler car on a tous besoin de représentations (...) Ado, si j'avais eu plus d'exemples de personnes lesbiennes, gay ou bisexuelles à la télé ou au cinéma, j'aurais peut-être compris plus vite que j'étais bi. Je me serais moins menti à moi-même, et j’aurais vécu d’autres histoires", a dit la star de 25 ans à Elle.