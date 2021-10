Dans l'Amour est dans le pré, un des prétendants de Nicolas a la PHOBIE des poules: terrifié, il finit par s'enfuir (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.



A Froyennes, Nicolas, éleveur de chevaux, a fait la connaissance de ses huit prétendants lors du speed dating, dont Jean-François. Avant de passer cinq minutes avec le célibataire, le candidat a partagé un moment avec les autres prétendants. Mais cette rencontre a été gâchée dès le départ par la présence de... poules. "J'ai la phobie des poules et de tous les animaux à plumes", a lancé le candidat.

Une phobie qui a amusé les sept autres prétendants de Nicolas au départ, mais ils ont rapidement réalisé qu'il était sérieux. Il a fini par quitter les lieux pour s'éloigner des animaux. "Elles sont à 50 mètres de moi, même pas... Sans déconner, là je ne peux plus moi. Elles sont trop proches".



Heureusement pour lui, Nicolas élève des chevaux...et n'a pas de poule.