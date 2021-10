Nabilla très inquiète pour Thomas: "Il est tombé dans les pommes" (vidéo)

Nabilla a parlé de l'état de santé de son mari Thomas sur Snapchat. L'influenceuse a expliqué que ce dernier était tombé dans les pommes suite à un problème de santé. Cela fait plusieurs jours que l'ancien candidat de téléréalité souffre d’une intoxication alimentaire. Il est sorti de chez lui vendredi soir, persuadé d'aller mieux. Mais il n'était visiblement pas encore remis. Il s'est effondré en rentrant chez lui après sa sortie.



"Il est tombé dans les pommes dans le canapé (...) Je ne sais pas où il a chopé ça, on a des plats préparés tous les jours, on mange super bien... Donc je ne comprends pas, mais apparemment, c’est ça", a dit l'ex-candidate de téléréalité sur Snapchat. "Il se peut qu’il ait touché à quelque chose et qu’il ait mangé ensuite, alors qu’il est hypocondriaque ! Il se lave les mains toutes les deux secondes, il a 10.000 gels hydroalcooliques dans ses poches."



"Je pensais que j’allais un peu mieux, je me suis surestimé", a dit Thomas, confirmant les propos de son épouse. Ce dernier est sous perfusion.