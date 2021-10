Dans l'Amour est dans le pré, une des prétendantes de Fabian fait une arrivée FRACASSANTE: "Oh la honte" (vidéo)

Pour la treizième saison de l'Amour est dans le pré, 10 agriculteurs, à la recherche de l’âme sœur, ont confié leur destin amoureux à Sandrine Dans. Parmi eux, une femme et neuf hommes âgés de 24 à 55 ans. Ces célibataires aux parcours touchants et atypiques ont fait appel à elle dans l’espoir de briser leur solitude.

Fabian, célibataire depuis un peu plus d'un an, a fait la connaissance de ses prétendantes. Parmi ces dernières, Laurie a tout de suite marqué le jeune homme dés son arrivée au speed dating. La jeune femme, qui portait des chaussures compensées, a trébuché dans l'herbe. "Oh la honte! Je savais que ça allait m'arriver", s'est exclamée la jeune femme visiblement gênée. Une situation qui a embarrassé la prétendante, mais qui a amusé Fabian. Il a tenté de mettre à l'aise la candidate en plaisantant tout de suite avec elle. "Tu repères bien les trous", a lancé Fabian, en riant avec Laurie.

Grâce à ce moment qui a détendu l'atmosphère, le duo a beaucoup rigolé durant les cinq minutes de speed dating. Fabian a beaucoup plu à Laurie et le sentiment était réciproque. La jeune femme a marqué le célibataire qui a décidé de la choisir pour la suite de l'aventure. C'est avec deux autres prétendantes qu'elle se rendra à la ferme pour apprendre à connaître Fabian.