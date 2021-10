Des sauveteurs portent Dottie, 95 ans, jusqu'à la plage tous les jours de ses vacances (photos)

Depuis le début des vacances de Dottie Schneider à Orange Beach en Alabama , des sauveteurs l'aident quotidiennement à se rendre à la plage. Ils portent la femme de 95 ans de son fauteuil roulant à sa chaise de plage afin qu'elle puisse profiter pleinement de son séjour en famille.

Dottie s'est rendue en octobre à Orange Beach pour des vacances d'une semaine. Elle se déplace en fauteuil roulant et n'est pas en mesure de marcher seule sur le sable.

Shane Martin, le maître-nageur qui était de service le premier jour des vacances de Dottie, est arrivé en véhicule tout-terrain pour demander si la famille avait besoin d'aide. Shane a aidé Mme Schneider et s'est approché le plus près possible de l'endroit où sa famille se prélassait - il l'a portée pendant le reste du trajet et s'est assuré qu'elle était bien installée dans son fauteuil.

"Tous les jours, pendant une semaine, des sauveteurs sont allés à la rencontre de Mme Dottie et de sa famille pour l'aider à descendre jusqu'à ses chaises de plage, puis à la fin de la journée, ils l'ont raccompagnée à son appartement", a écrit Orange Beach Surf Rescue dans une légende Instagram.

"Nous sommes à jamais redevables aux gars d'Orange Beach Surf Rescue", a déclaré Kimberly Waterbury, la fille de Dottie. "Ils ont fait en sorte que ma mère se sente spéciale. Elle n'a pas eu l'impression d'être un fardeau pour qui que ce soit."

Kimberly a dit qu'elle a fait plusieurs tentatives pour donner un pourboire aux sauveteurs, mais ses efforts ont été poliment refusés à chaque fois. "Tout ce dont nous avons besoin pour être payés, c'est de la voir sourire", disaient-ils.