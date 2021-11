Ces pères de famille viennent en aide à une école américaine après une série d'arrestations: le résultat est impressionnant (vidéo)

De multiples bagarres au lycée Southwood de Shreveport, en Louisiane, ont conduit à l'arrestation de 23 élèves en quelques jours seulement. Un groupe d'environ 40 pères est alors intervenu pour mettre fin à la violence.



"Tout le monde n'a pas une figure paternelle à la maison ou dans sa vie. Alors le simple fait d'être là fait une grande différence", explique un père de famille qui participe à l'initiative. Ce dernier estime que sa présence rassurante a changé les choses dans l'établissement.





Le groupe s'est baptisé "Dads on Duty" et est présent sur le site de l'école pendant toute la journée scolaire, se relayant pour garantir la présence de quelqu'un à tout moment. Ils sont là pour remonter le moral des élèves, raconter des blagues, offrir des conseils et simplement faire savoir aux élèves qu'il y a quelqu'un qui est là pour eux.



"Les meilleures personnes qui peuvent s'occuper des enfants, c'est nous", a expliqué Michael LaFitte à CBS News. C'est ce dernier qui a créé Dads on Duty. Depuis la création du groupe, il n'y a plus eu de bagarres sur le campus. "L'école est tout simplement heureuse, et vous pouvez le sentir", a confié un élève.



Le groupe aimerait voir des groupes similaires apparaître dans tout le pays.