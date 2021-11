"Ce sont mes héros": deux élèves sauvent la vie de la conductrice du bus scolaire

Deux élèves de 13 ans sont entrés en action pour sauver la vie de leur chauffeur de bus lorsqu'elle a commencé à ressentir les symptômes d'une mini attaque.



Les faits ont eu lieu le 1er octobre. Ce jour-là, un bus rempli d'élèves se rendait à l'East Paulding Middle School à Dallas, en Géorgie, lorsque la conductrice, Julie Williamson, a commencé à se sentir mal. Elle a réussi à mettre le bus sur le côté de la route et les élèves Conner Doss et Kane Daugherty se sont précipités à l'avant du bus.



"J'arrive dans l'allée, je vois que le visage de Mlle Julie est tout rouge et tremble", a raconté Conner à la chaîne locale WSB-TV d'Atlanta. Le jeune garçon a gardé les autres élèves calmes et les a dirigés vers l'arrière du bus pendant que Kane aidait la conductrice. "Je l'ai entendue dire : "Hé, à l'aide !". Alors j'ai couru. Elle était là, elle tremblait vraiment beaucoup", se souvient Kane. J'ai pris la radio et j'ai dit: "Quelqu'un à l'aide. Quelqu'un à l'aide, notre conductrice de bus a des vertiges".



Une personne a appelé le téléphone du bus et a indiqué à Kane comment régler le frein d'urgence, les feux clignotants et le panneau d'arrêt clignotant. Il a ensuite appelé le 911. "On sait qu'elle a du diabète, alors on a pensé que c'était peut-être une crise. Nous lui avons fait boire du Coca-Cola, manger des biscuits, et tout ça", a détaillé Kane.



Les deux élèves ont ouvert la fenêtre du bus et ont commencé à faire signe aux voitures qui passaient, en espérant que quelqu'un s'arrêterait pour l'aider avant l'arrivée de l'ambulance. Un pasteur s'est arrêté, a couru dans le bus et a rassemblé les étudiants pour prier en attendant l'ambulance.



"Ce fut un moment de soulagement, je pense, pour Mme Julie et pour nous aussi, de savoir que Dieu était de notre côté", a expliqué Kane.

La conductrice a été prise en charge par les secours à temps. Les médecins pensent que Julie Williamson a souffert d'un mini-AVC, bien que cela ne soit pas encore confirmé. Depuis l'incident, elle porte un moniteur cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et subira une intervention dans quelques semaines.

On ne sait pas quand elle sera de retour sur son siège du conductrice de bus, mais elle espère y retourner bientôt. Les enfants lui manquent beaucoup, dit-elle, et elle ne les remerciera jamais assez, surtout Conner et Kane, qui ont tous deux été honorés lors d'une réunion du conseil d'administration des écoles du comté de Paulding cette semaine pour leurs actions héroïques.

"S'ils ne s'étaient pas levés et n'avaient pas fait ce qu'ils ont fait, je ne sais pas nécessairement si je serais ici aujourd'hui. Ce sont mes héros".