Eva Ducci, en larmes: "Vivian m’a plaquée contre un mur pour que j’arrête de manger" (vidéo)

Rien ne va plus entre Eva Ducci et Vivian Grimigni. Les deux candidats de téléréalités se livrent une guerre sans pitié depuis leur rupture cet été. Selon la jeune femme, Vivian lui aurait fait vivre un enfer sur le tournage de la "Bataille des Couples 3". Vivian Grimigni a accordé une interview à Sam Zirah. Il a parlé de la relation toxique qu'il vivait avec son ex-compagne.

"Ça n’a pas tenu du tout, c’était catastrophique. C’est la relation la plus toxique que j’ai eue. C’était une relation malsaine. On se remettait ensemble et deux jours après, je voyais Eva en boîte, en sortie avec des mecs. Du coup, pour me venger, je me filmais avec des filles. C’était une guéguerre de qui va faire le plus de mal à l’autre. C’était horrible. Moi j’ai souffert tout l’été, j’ai crevé le martyre. J’ai plus été malheureux qu’heureux dans cette relation", explique le candidat de téléréalité.

Suite à cette interview, Eva a voulu réagir. Elle a répondu dans sa story Instagram. "Tout n’est pas dit. Il dit qu’il y a des choses très graves qui se sont passées. Je n’ai pas les mots. Pour toutes les femmes qui soutiennent un pervers narcissique. Je vais vous raconter une anecdote. Il me répétait sans cesse que j’étais grosse. Il m’a dit que j’étais une grosse vache. Des candidats sont témoins. Il m’a plaquée contre un mur pour que j’arrête de manger une perle de coco", raconte-t-elle.



"En off, j’ai cru que j’allais mourir intérieurement (...) Je ne veux plus jamais le voir de ma vie. Je regrette de l’avoir présenté à ma famille, dont il a essayé de m’écarter. C’est un pervers narcissique, c’est très grave. Je regrette de l’avoir rencontré. Il est incapable d’aimer quelqu’un à part lui-même. Mais il veut être aimé de tout le monde parce qu’il a un problème psychologique".