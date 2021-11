À 71 ans, Keiko devient une star de TikTok: "La vieillesse n'est qu'un état d'esprit" (vidéo)

Pour Keiko Guest, 71 ans, "la vieillesse n'est qu'un état d'esprit". Cette ancienne danseuse originaire de Géorgie et photographe est devenue une star du jour au lendemain sur TikTok lorsqu'elle a commencé à poster des vidéos et des photos d'elle en talons aiguilles et en robes moulantes.



Keiko attribue son apparence et son état d'esprit à son style de vie actif. Elle fait souvent de l'exercice pour rester en forme - elle a même appris à faire du trapèze aérien à l'âge de 70 ans. Keiko utilise ses réseaux sociaux pour combattre les stéréotypes liés à l'âge.

"J'essaie de normaliser une femme qui peut vieillir avec grâce, mais j'ai reçu tellement de haine", a confié la femme à Truly. Malgré la négativité qu'elle a reçue, Keiko poste des vidéos pour ses fans de plus en plus nombreux. "J'ai fait ce genre de travail toute ma vie. Maintenant, TikTok me donne la possibilité de partager mon contenu avec le monde entier."