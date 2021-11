Jessica Simpson publie une photo d'elle, méconnaissable, le jour où elle a décidé de devenir SOBRE

La star de cinéma et créatrice de mode Jessica Simpson est devenue sobre il y a quatre ans. Juste avant ce moment-là, la star buvait énormément et était devenue accroc aux pilules.

Lundi, l'actrice de 41 ans, a publié une photo d'elle sur Instagram prise le 1er novembre 2017, le matin où elle a décidé de changer sa vie, et ce pour confier que c'était une très bonne décision pour elle et sa famille.

La chanteuse blonde apparait méconnaissable sur cette photo. Son visage est gonflé et elle semble mal. Assise dans un lit de fortune placé dans une pièce sombre.

"Cette personne au petit matin du 1er novembre 2017 est une version méconnaissable de moi-même", a écrit l'artiste sur Instagram.

"J'avais tellement de choses à découvrir sur moi-même et à explorer. Je savais à ce moment précis que je me permettrais de reprendre ma lumière, de remporter la victoire sur ma bataille interne du respect de moi-même et de braver ce monde avec une clarté perçante."

"Le vrai travail qui devait être fait dans ma vie était d'accepter l'échec, la douleur, la peine et le fait que je nuisais à moi-même", a déclaré la chanteuse de "Public Affair".

"Et très honnêtement, j'étais épuisée", a complété la soeur d'Ashlee Simpson. Et d'ajouter qu'elle voulait ressentir la douleur pour pouvoir "la porter comme un insigne d'honneur".

"La consommation d'alcool n'était pas le problème. J'étais le problème. Je ne m'aimais pas. Je ne respectais pas mon propre pouvoir. Aujourd'hui, je le fais."

Jessica Simpson voulait devenir maître de sa vie et "rompre les cycles pour aller de l'avant – ne jamais regarder en arrière avec regret et remords sur les choix que j'ai faits et que je ferais pour le reste de mon temps ici dans ce monde magnifique".

La créatrice de vêtements a déclaré qu'elle ne pouvait pas croire que cela faisait quatre ans qu'elle avait arrêté de boire. "4 ans, cela en paraît 2..."

Jessica Simpson est mère de 3 enfants: Maxwell, neuf ans, Ace, huit ans et Birdie, deux ans, qu'elle a eus avec son mari Eric Johnson.