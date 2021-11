Britney Spears publie une photo menottée et tuée: cette publication malaisante faisant référence à sa relation avec sa famille

Britney Spears a endossé l'esprit d'Halloween de manière assez particulière cette année. La star a partagé des photos d'elle au milieu d'une scène de crime, avec une légende décousue faisant référence à ses relations avec sa famille et sa bataille judiciaire avec son père.

Pour célébrer Halloween cette année, la pop star de 39 ans s'est imaginée vêtue d'un déshabillé rose et de talons aiguilles noirs, menottée et le visage et le corps tâchés de faux sang. En se dépeignant comme la victime d'un crime, Britney Spears, dont la tutelle de son père a été récemment levée, a accompagné sa mise en scène d'une légende décousue qui faisait allusion à sa récente victoire judiciaire.

Et d'écrire : "5h45… Elle est arrivée… Le portier a dit qu'elle était rentrée seule !!! Elle est allée dîner avec deux copines et a bu 1 verre … a pris un taxi pour rentrer chez elle mais a été retrouvée par terre par son voisin … Cela reste un mystère qui ferait une chose pareille ???"

"Elle avait une famille merveilleuse et bien sûr, ils n'étaient nulle part à proximité !!!! C'est la honte, j'ai fait ça pour Halloween hier soir mais si l'interprétation coïncide avec l'opposition quels sont les effets bénéfiques d'une réalité imaginative ??? L'EFFORT de jouer cette scène est-ce une insulte ????Ou l'effort est-il simplement … une pièce ???

Alors que le tribunal a fixé une nouvelle audience ce 12 novembre pour décider de mettre fin ou non à la tutelle de la star, elle avait déjà parlé de "ne pas publier autant" par crainte d'un faux pas.

"Je vais juste être honnête et dire que j'ai attendu si longtemps pour être libérée de la situation dans laquelle je me trouve … et maintenant que c'est ici, j'ai peur de faire quoi que ce soit parce que j'ai peur de faire une erreur", avait-t-elle déclaré dans une publication du 15 octobre.

Le 1er novembre, elle a également posté une photo d'elle-même peu de temps après sa série de photos en lingerie, où elle était habillée en diable.