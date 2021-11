Patrice Laffont n'a pas assez avec sa retraite de 3.500 euros: "Je mourrai peut-être dans la rue"

L'animateur Jordan De Luxe qui anime les interviews des stars sur Télé Star Play aime poser des questions à ses invités concernant l'argent. Après avoir interviewé l'actrice Véronique Genest dans laquelle elle confiait puiser dans ses réserves pour vivre, et faire vivre son entourage, c'est l'animateur Patrice Laffont qui s'est laissé aller à quelques confidences sur sa retraite. A 82 ans, l'ancien animateur-vedette de France 2 estime ne pas gagner sa vie assez bien. Il perçoit une retraite mensuelle de 3.500 euros, mais ce n'est pas assez selon lui.

"Je gagne ma vie parce que je travaille. J'ai une toute petite retraite et le jour où je ne travaillerai plus, où il n'y aura plus Des chiffres et des lettres ni le théâtre, je serai un peu dans la merde", a-t-il confié à Jordan De Luxe. L'ancien présentateur des jeux à succès "Pyramides" et "Fort Boyard", n'a jamais acheté un bien immobilier. Il est locateur de son appartement et nourrit quelques craintes pour son futur: "J'ai 82 ans, ce n'est pas grave, je mourrai peut-être dans la rue", a-t-il déclaré.

Comme son père, l'éditeur Robert Laffont, Patrice Laffont estime ne pas avoir été un bon gestionnaire. "On n'a pas le sens de l'argent, on ne le gère pas".

