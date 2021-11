Le bel hommage de la reine Elizabeth II à son défunt époux lors de la COP26 (vidéo)

La reine Elizabeth II n'était pas présente à la COP26 à Glasglow. Mais elle a tenu à enregistrer un discours vidéo dans lequel elle rend un bel hommage à son défunt mari, le prince Philip.

Le 20 octobre dernier, Elizabeth II a été contrainte d'annuler son voyage en Irlande du Nord en raison de soucis de santé, sur conseil de son médecin. Une première en 70 ans de règne. Quelques jours plus tard, elle a annoncé annuler sa venue à la COP26, débutée ce 31 octobre. Pour y remédier, la reine d'Angleterre a souhaité participer à la conférence sur le climat à distance en enregistrant un discours sous forme de vidéo, diffusé ce lundi.

Elizabeth II a d'abord souhaité rappeler l'importance de la lutte contre le dérèglement climatique. Elle a ensuite continué son message en glissant un hommage à son défunt époux, le prince Philip : "L'impact de l'environnement sur le progrès humain était un sujet qui tenait à cœur à mon cher défunt mari", a d'abord assuré Elizabeth II. Elle a ensuite ajouté : "Je suis très fière que le rôle de premier plan joué par mon mari pour encourager les gens à protéger notre fragile planète se perpétue à travers le travail de notre fils aîné, Charles, et de son fils aîné, William."

Une apparition surprise qui a ravit les personnes présentes lors du lancement de la COP26. Et cet hommage n'était pas le seul : tout était millimétré dans cette apparition. De nombreux clins d'oeil au prince Philip s'y sont en effet glissés. Et les internautes n'ont pas manqué de le remarquer. Ainsi, le décor n'a pas été choisi au hasard: la reine était située au milieu de papillons menacés d'extinction au Mexique à cause de la déforestation. Sur le haut de sa robe, Elizabeth II portrait la broche offerte par le prince Philip lors de leur mariage en 1947, une broche qui représente aussi un papillon.

Une manière pour Elizabeth II d'avoir son époux à ses côtés.