Lââm en deuil: son époux Robert Suber est décédé d'un cancer foudroyant

Ce mardi 2 novembre, la chanteuse Lââm a annoncé le décès de son époux Robert Suber avec lequel elle était en mariée depuis 25 ans. Lââm a publié une photo d'eux deux, avec la légende "Mon mari pour toujours. RIP SUBER My love". Après avoir annoncé cette nouvelle déchirante, quelques heures plus tard, la chanteuse a détaillé les circonstances terribles entourant le décès de son cher époux. "Fuck Cancer", a-t-elle écrit à côté d'une photo de son époux postée sur Instagram alors qu'il était encore un enfant.

Quelques minutes plus tard, la chanteuse française a répondu aux messages de ses fans lui faisant parvenir leurs condoléances et elle a également exprimé sa frustration quant aux circonstances de la mort de son époux.

"Que Dieu puisse me consoler? Il n'a rien fait pour sauver mon pauvre mari qui a souffert le martyre d'un cancer du pancréas... A vomir ses excréments pendant 26 jours dans de terribles souffrances horribles, à attendre sa mort tout maigre ou on voyait ses os, et où je l'ai vu mourir devant moi, impuissante... C'est pas dieu qui va me consoler, Dieu ne fait rien pour les gens bons. Mes amis, ma famille vont me consoler", a écrit l'interprète de "Petite soeur".