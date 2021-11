Kristen Stewart de Twilight est fiancée

Kristen Stewart, 31 ans, a annoncé une grande nouvelle lors de son passage dans l'émission radiophonique The Howard Stern Show diffusée sur SiriusXM. La star de la saga Twilight qui assurait la promotion de son nouveau film Spencer dans lequel elle incarne la princesse Diana, a révélé que sa compagne lui avait demandé sa main et qu'elles allaient bientôt se marier. "Nous nous marions, nous allons totalement le faire", a-t-elle annoncé lors de l'émission The Howard Stern Show de SiriusXM.

"Je voulais qu'on me le propose, alors je pense que j'ai très clairement défini ce que je voulais et elle l'a fait. On se marie, ça arrive", a ajouté le mannequin de la marque Chanel.

La star a également décrit la demande en mariage: "Avec deux filles, vous ne savez jamais qui va remplir ce p**** de rôle de genre. Nous ne faisons pas cela ou n'y pensons pas en ces termes. Elle a juste attrapé l'opportunité et l'a fait arriver. C'était si mignon'', a déclaré la star.

Il y a un an, Stewart a dit qu'elle voulait épouser Dylan Meyer, scénariste, et réfléchissait à la manière de faire sa demande en mariage. L'ancienne enfant actrice est avec sa partenaire depuis deux ans après s'être rencontrée pour la première fois il y a six ans puis s'être reconnectée en 2019.