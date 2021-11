Le frère de Meghan Markle se lâche et la tacle: "fais ton boulot et arrête de geindre"

Le grand frère de Meghan Markle ne l’a, une nouvelle fois, pas épargnée. Dans la version australienne de Big Brother, Thomas Markle Junior se lâche et tacle sa petite sœur. Il va même jusqu’à dire qu’elle pourrait "ruiner" la vie du prince Harry.

Thomas Markle Junior participe à la version australienne de Big Brother dont le premier épisode a récemment été diffusé. Si la bande d’annonce de l’émission annonçait déjà la couleur, ce premier épisode a montré une image encore plus agressive et virulente du grand frère de Meghan Markle. Il ne s’est en effet pas privé de balancer et tacler la duchesse de Sussex, la qualifiant de "froide", "blasée", "superficielle" et "vaniteuse". Le frère aîné avait même adressé une lettre au prince Harry dans laquelle il le mettait en garde : Meghan Markle allait "ruiner sa vie".

Les confidences plus récentes de Thomas Markle Jr vont désormais un cran plus loin. Il estime que sa sœur ne rend pas heureux son époux : "Il ne sourit plus", a-t-il dit. Il a même à nouveau fait allusion au fait que Meghan Markle n’allait pas rester mariée au prince Harry et rappelant ce qu’elle avait fait avec son ex-mari, Trevor Engelson. "Le type avec qui elle était mariée la première fois, Trevor… (…) Ce type s’occupait d’elle, il l’adorait. Et elle lui a juste marché dessus et l’a largué aussi vite. Après le mariage, elle lui a envoyé la bague par la poste", a déclaré Thomas Markle Jr avant de poursuivre : "Harry est le prochain. La seule différence entre maintenant et avant, c’est que sur toutes les photos précédentes, il avait le sourire aux lèvres. Et sur toutes celles d’après, il ne l’a plus."

Le frère aîné de la duchesse de Sussex n’a d’ailleurs pas hésité à confier ne pas croire aux propos qu’elle avait révélé au micro d’Oprah Winfrey. "Je ne peux pas vraiment avaler certains des trucs qui ont été dit chez Oprah", a-t-il indiqué, en parlant notamment des moments où Meghan Markle avoue avoir eu "des pensées suicidaires" et "ne plus avoir eu envie de vivre ". Selon lui, elle savait très bien "dans quoi elle mettait les pieds."

"Si on est payé 4 millions de dollars par an, pour faire la révérence, serrer des mains, prendre des photos et s'occuper de quelques œuvres de charité, c'est quand même un peu le jackpot. Alors fais ton boulot et arrête de geindre", a-t-il lâché.