En couple avec Ary Abittan depuis 3 ans, sa compagne le soutient: "Elle n'y croit pas"

L'acteur Ary Abittan, connu notamment pour avoir joué dans la comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?", a été mis en examen mardi pour viol après les accusations d'une femme et placé sous contrôle judiciaire, a-t-on été informé de source judiciaire. Le comédien, âgé de 47 ans, a été interpellé dimanche et placé en garde à vue au commissariat du 1er arrondissement de la police judiciaire de Paris, a précisé cette source, confirmant une information de Voici.



La veille, dans la soirée de samedi, une jeune femme avec qui il entretient une relation intime, avait porté plainte contre lui pour des faits de viol. A l'issue de 48 heures de garde à vue, Ary Abittan a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, a précisé la source judiciaire.



Les faits se dérouleront dans la soirée de samedi au domicile de l'acteur dans le VIIIe arrondissement de la capitale, près des Champs-Elysées, selon le site internet du Point. La jeune femme, âgée de 23 ans, accuse le comédien de lui avoir imposé des pratiques sexuelles qu'elle n'aurait pas consenties, ce qu'il conteste, précise le Point.



Contactés, son avocat et son agent n'avaient pu être joints mardi en fin de journée.

Le chroniqueur Bernard Montiel a, lui, évoqué cette affaire sur le plateau de l'émission Touche Pas à mon Poste. Il a expliqué être un ami proche de l'acteur et ne pas pouvoir croire les faits qui lui sont reprochés. Il a également évoqué la compagne de l'acteur, Sarah-Line Attlan, avec laquelle Ary est en couple depuis 3 ans. "Elle le dit, elle le clame, elle le soutient et elle n’y croit pas. Je trouve très courageux qu’elle le dise. Elle aurait pu évidemment mal le prendre puisque c’est une autre jeune femme qu’il avait rencontrée entre-temps, qu’il connaissait déjà depuis quelques mois. Très courageusement, elle le dit à tout le monde, à tous nos amis, qu’elle soutient Ary, qu’elle n’y croit pas, et je trouve ça très fort de sa part."