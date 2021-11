Elizabeth II: cette bonne nouvelle qui rassure sur son état de santé

La reine Elizabeth II n’était pas au meilleur de sa forme ces derniers temps, son état de santé inquiétait en effet beaucoup les Britanniques. Mais la bonne nouvelle que vient de partager le quotidien britannique The Mirror va en rassurer plus d’un !

Après son hospitalisation en octobre dernier, la reine Elizabeth II a dû se reposer durant quelques jours sur ordre de ses médecins. Son état de santé inquiétait beaucoup les Britanniques, la souveraine ne semblait en effet pas au meilleur de sa forme. Mais cette bonne nouvelle aurait de quoi rassurer ses fans : la reine a pu quitter le château de Windsor en hélicoptère direction de Sandringham, dans sa maison de campagne à Norfolk. C’est en tout cas ce qu’a annoncé le quotidien britannique The Mirror.

Elizabeth II, 95 ans, a reçu l’autorisation de ses médecins pour voyager à nouveau. Elle va donc passer le week-end là-bas, dans ce comté situé dans l’Est de l’Angleterre. "La reine espérait qu'elle pourrait toujours passer le week-end à Sandringham et était ravie que ses médecins lui aient donné le feu vert pour voyager", a déclaré une source royale relayée par le quotidien britannique.

Ce voyage était en réalité prévu depuis un moment afin de préparer au mieux les fêtes de fin d’année et ainsi planifier l’accueil de sa famille dans la propriété de campagne pour Noël. "Sa Majesté a hâte d'accueillir sa famille dans sa maison de Norfolk pour les vacances de Noël et il y a beaucoup de préparation à faire à temps pour accueillir tous ceux qui ont été invités", a ajouté la source royale avant de poursuivre : "La reine a de nombreux souvenirs heureux à Sandringham avec la famille à Noël. Et elle était fermement convaincue qu'elle serait bien mieux là-bas en personne pour tout superviser autant que possible."

Il s’agira du premier Noël sans son défunt mari, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans en avril dernier. L’année dernière, elle avait d’ailleurs été forcée de passer Noël au château de Windsor, seule avec celui-ci, en raison des restriction liées à la crise sanitaire. Elle se réjouit donc de rassembler à nouveau la famille entière cette année.