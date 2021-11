Affaire Alec Baldwin: "Il faut prendre ça très au sérieux", Angelina Jolie réagit

Suite à l’incident survenu le 21 octobre dernier sur le tournage d’un film western au Nouveau-Mexique, le monde hollywoodien a été fortement touché. De nombreux acteurs ont réagi après le drame, notamment Angelina Jolie pour qui il faut prendre la manipulation des armes "très au sérieux".

Le 21 octobre dernier, sur le tournage d’un film western au Nouveau-Mexique, survenait un incident des plus tragique. L’acteur Alec Baldwin tirait accidentellement une balle en direction de la directrice la photo Halyna Hutchins. Elle est décédée quelques heures plus tard.

Suite à ce drame, le monde hollywoodien, endeuillé, a manifesté son soutien et de nombreux acteurs ont réagi. Plus récemment, l’acteur américain Dwayne Johnson, qui s’est dit "dévasté", a déclaré qu’il n'utiliserait plus d'armes réelles dans ses films, lors d'une interview au magazine spécialisé Variety.

De son côté, Angelina Jolie a également réagi auprès de nos confrères du Times. Elle, qui a déjà eu l’occasion, à plusieurs reprises, de manipuler des armes lors de tournages, explique avoir toujours été "très prudente". "Il y a une façon de travailler et de vérifier, il y a certaines procédures, a-t-elle indiqué. Il faut prendre ça très au sérieux."