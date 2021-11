Ary Abittan mis en examen pour viol: la chaîne TMC diffuse son spectacle et provoque un TOLLÉ

Depuis le début de semaine, l'affaire fait grand bruit: l'acteur et humoriste français de 47 ans, Ary Abittan a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour une affaire de viol. Une femme de 23 ans a porté plainte contre lui. Mais malgré le scandale qui a eu l'effet d'une bombe sur la toile, la chaîne française TMC a choisi de maintenir la diffusion de son spectacle "Ma Story" ce mercredi. Une décision qui a provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux.

La chaîne française TMC a diffusé ce mercredi 3 novembre le nouveau spectacle de l'humoriste Ary Abittan, alors mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour viol après la plainte d'une femme de 23 ans il y a moins d'une semaine. Un choix jugé comme incompréhensible et inadmissible selon les internautes. D'après eux, la chaîne aurait mieux fait de déprogrammer le spectacle au vue des accusations qui pèsent sur l'acteur de 47 ans.

"TMC vous êtes culotté de diffuser Ary Abittan: My Story alors qu'il est accusé de viol", "le fait que tmc diffuse des programmes d'ary abittan, alors qu'il fait l'objet d'une enquête pour viol, à une heure d'écoute un mercredi soir, bon bah déjà on sait danss quel camp ils sont. Vraiment trop grave ce pays", "Le reportage sur Ary Abittan que TMC à diffusé ce soir là, c’était dans quel but au juste ?", ou encore "Voir que TMC diffuse un spectacle d'Ary Abittan c'est comme cracher à la figure des femmes victimes de violences. Évidemment qu'il est toujours innocent jusqu'à preuve du contraire mais je pense aux autres. Diffuser ça aujourd'hui c'est comme discréditer l'accusation", peut-on lire parmi les nombreux tweets des internautes.

Rappel des faits

Pour rappel, l'acteur Ary Abittan, connu notamment pour avoir joué dans la comédie "Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ?", a été mis en examen mardi pour viol après les accusations d'une femme de 23 ans. Il a aussi été placé sous contrôle judiciaire.

Le comédien, âgé de 47 ans, a été interpellé dimanche 31 octobre et placé en garde à vue au commissariat du 1er district de la police judiciaire de Paris. La veille, dans la soirée de samedi, une jeune femme de 23 ans avec qui il entretient une relation intime, avait porté plainte contre lui pour des faits de viol.



A l'issue de 48 heures de garde à vue, Ary Abittan a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour viol et placé sous contrôle judiciaire, a précisé une source judiciaire proche du dossier.



Les faits se seraient déroulés dans la soirée de samedi au domicile de l'acteur dans le VIIIe arrondissement de la capitale, près des Champs-Elysées, selon le site internet du Point. La jeune femme, âgée de 23 ans, accuse le comédien de lui avoir imposé des pratiques sexuelles auxquelles elle n'aurait pas consenti, ce qu'il conteste, précise le Point. Contacté par l'AFP, son avocat n'avait pu être joint mardi après-midi.

