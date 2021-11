Joyce Jonathan dévoile une adorable photo avec sa fille Ghjulia

Il y a un an, Joyce Jonathan devenait maman. La chanteuse vient de partager une adorable photo pour l'anniversaire de sa fille.

Ce mardi 2 novembre, Ghjulia, la fille de Joyce Jonathan, fêtait son premier anniversaire. À cette occasion, sa maman a publié un tendre message sur son compte Instagram. "1 an que je te serre contre mon cœur, 1 an que je t’écoute respirer la nuit pour vérifier que tout va bien, 1 an que je trouve la vie plus réelle que jamais, 1 an que je suis une mère juive (et que je comprends la mienne), 1 an que je t’aime comme un fou comme une star de cinéma, 1 an que tu es ma princesse, Joyeux anniversaire ma Ghjulia."

Sur la photo qui accompagne ce texte, on peut voir la chanteuse, sourire aux lèvres, avec sa fille dans mes bras. Ce n'est pas encore cette fois-ci que ses fans découvriront le visage de la petite fille puisqu'elle est de dos. Jusqu'à présent, sa maman a toujours fait en sorte qu'on ne le voit pas.