Veronika victime de "discrimination" de la part d'Instagram? Elle estime avoir été bannie plusieurs fois car elle est "trop belle" (photos)

Veronika Rajek est une mannequin et influenceuse slovaque de 25 ans. Depuis quelques jours, la presse parle d'elle car elle estime être victime de discrimination de la part d'Instagram.

Veronika Rajek est-elle "trop belle" pour être vraie ? D'après cette mannequin et influenceuse slovaque, c'est en tout cas ce que pense le réseau social Instagram. La jeune femme affirme que son compte a été banni à plusieurs reprises. "Les gens pensent que je suis une escroc", estime la jeune femme.

Suivie par plus d'un million de personnes sur Instagram, Veronika ne cesse de poster des vidéos et photos de son corps. S'estimant victime de "discrimination" de la part du réseau social, elle explique qu'il n'est pas évident pour elle d'être aussi "belle". "Je ne pense pas être parfaite, mais les gens sont effrayés à l'idée de me parler. Ils me rendent la vie si difficile juste parce que je suis belle." L'influenceuse expliquent qu'en général, les femmes la jalousent. "Elles pensent que je veux piquer leur petit ami. Il n'y a que les femmes qui peuvent blesser d'autres femmes de cette manière."

Veronika confie qu'elle a aussi dû prouver que sa poitrine était naturelle, contrairement à ce que pensaient certains de ses followers. Sur Instagram, elle a donc posté une vidéo dans laquelle elle dévoile une échographie réalisée par son médecin, qui prouve que ses seins n'ont pas été refaits. "Mon docteur était vraiment surpris car il pensait aussi que j'avais subi une opération de chirurgie esthétique. Il m'a dit que j'avais les plus beaux seins naturels du monde. Dieu m'a donné ces cadeaux et je veux que les gens me fassent confiance."