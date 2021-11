Kanye West, 44 ans, s'affiche avec une jeune mannequin de 22 ans (photo)

Kanye West, 44 ans, s'est affiché avec une jeune mannequin prénommée Vinetria, 22 ans. Le couple a assisté à un match de basket et selon des proches du chanteur, la relation n'est pas nouvelle et Kanye et Vinetria seraient ensemble "depuis un certain temps maintenant".

Selon le site des stars Page Six, c'est le rappeur qui a initialisé les contacts avec la jeune mannequin via les réseaux sociaux, mais aucune chronologie n'a été donnée sur le début officiel de leur relation.

Cette apparition remarquée se passe une semaine après que le rappeur a tenu des déclarations étonnantes envisageant une réconciliation avec la starlette de télé-réalité Kim Kardashian. Kanye West a nié qu'il était divorcé de la star, alors que celle-ci s'affiche de plus en plus avec la star Pete Davidson