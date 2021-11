COP26: l'effrayante raison pour laquelle ce ministre de Tuvalu a tenu son discours les PIEDS dans l'eau

Simon Kofe, le ministre des Affaires étrangères de Tuvalu, a choisi d'enregistrer son discours diffusé à la COP26 (la conférence mondiale sur le climat) les pieds dans l'eau. Ce décor peut paraître surprenant à première vue, mais la volonté réelle du politicien est de sensibiliser au changement climatique. En effet, si le réchauffement se poursuit à cette allure, la montée des eaux pourrait ensevelir l'archipel polynésien des Tuvalu dans moins de 50 ans.

Les enjeux de la COP26 sont nombreux dans un contexte de pandémie mondiale qui a fragilisé les pays pauvres déjà vulnérables aux impacts du dérèglement climatique.



Quelque 200 délégations se penchent notamment sur la manière de limiter, comme le prévoit l'accord de Paris de 2015, le réchauffement de la planète bien en deçà de +2°C, et si possible à +1,5°C.



Chaque dixième de degré supplémentaire de réchauffement compte et entraîne son lot de conséquences, canicules, incendies ou inondations.