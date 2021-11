Charlene de Monaco est de retour sur le Rocher après de longs mois d'absence

La princesse Charlene de Monaco est finalement de retour en principauté après avoir vécu de longs mois seule en Afrique du Sud loin du prince Albert et de leurs deux enfants, les jumeaux de six ans Jacques et Gabriella.

Charlene, 43 ans, est rentrée à Monaco ce lundi matin après avoir volé en jet privé de la ville sud-africaine de Durban à Nice, en France.

Elle a été photographiée descendant de l'avion et sur le tarmac de l'aéroport de Nice, où elle a été accueillie par le personnel du palais princier. Elle a ensuite été emmenée à Monaco via un hélicoptère de la Cour.

La princesse est restée "bloquée" dans son pays natal, l'Afrique du Sud, pendant 10 mois, après y avoir contracté une "grave infection des sinus" l'empêchant de prendre l'avion.

Avant d'embarquer dans l'avion, la princesse s'est exprimé dans une vidéo qui a été publiée sur le compte Facebook de sa fondation en Afrique du Sud. Elle a remercié les docteurs qui l'ont soignée et elle a confié qu'elle était très impatiente de retrouver ses enfants.

Plus tôt ce mois-ci, le prince Albert de Monaco, 63 ans, avait accordé des interviews dans lesquelles il avait insisté sur le fait que "sa femme serait rentrée pour [la fête nationale de Monaco qui a lieu] le 19 novembre", ajoutant qu'elle allait mieux et que son moral était meilleur".

Cette longue absence de la princesse Charlene avait déclenché des rumeurs de rupture au sein du couple princier, niées avec véhémence par les deux époux.

Son retour tant attendu en principauté a été rapporté par le journal Bild, qui a déclaré que la princesse avait atterri à l'aéroport de Nice vers 8h45 heure locale ce matin.