Le rappeur Travis Scott va rembourser tous les visiteurs du festival endeuillé à Houston

Le rappeur américain Travis Scott a prévu de rembourser l'ensemble des visiteurs du festival Astroworld à la suite du mouvement de foule meurtrier qui s'y est produit lors de son concert, ont fait savoir des insiders au magazine américain consacré à l'industrie du spectacle Variety. Travis Scott a également décidé d'annuler sa venue au Day N Vegas Festival, normalement prévue ce week-end, étant "trop bouleversé" pour se produire.

L'artiste compte également prendre à sa charge les frais d'obsèques des huit festivaliers décédés. Il prévoit aussi, en collaboration avec l'organisation américaine BetterHelp, de mettre en place une ligne d'assistance psychologique pour les personnes qui en ressentiraient le besoin.

Au moins huit personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées lors d'un mouvement de foule dans la nuit de vendredi à samedi durant le festival de musique Astroworld au Texas, dans le sud des États-Unis. Au total, près de 50.000 personnes se trouvaient dans la foule, où plus de 360 agents de police et 240 agents de sécurité étaient mobilisés.

D'après ses dires, Travis Scott n'aurait pas remarqué que la foule était devenue complètement hors de contrôle. Le rappeur a déjà fait savoir qu'il collaborera avec les autorités compétentes à l'enquête prévue pour éclaircir les circonstances de cette tragédie.

Au moins douze personnes ont intenté un procès contre le rappeur et les organisateurs du festival de musique.