Ce détail TOP SECRET sur la robe que Lady Gaga a portée lors de l'investiture de Joe Biden

La chanteuse Lady Gaga a révélé dans le magazine Vogue un secret bien gardé sur la robe qu'elle portait lors de l'investiture du président américain Joe Biden qui a eu lieu en janvier dernier. Lady Gaga a révélé qu'elle portait en fait une robe pare-balles pour chanter le 20 janvier 2021.

La superstar de 35 ans a évoqué le fait que pour elle c'était nécessaire de prendre des précautions supplémentaires après l'insurrection du Capitole et a évoqué la "peur" qu'elle ressentait lorsque Donald Trump était président.

Qualifiant sa performance à l'investiture présidentielle comme "l'un des jours les plus fiers de toute sa vie", elle a révélé que la superbe robe bleu marine et rouge qu'elle portait et qui était confectionnée par Schiaparelli était prête à toute épreuve. C'est l'une des robes préférées de la chanteuse.

Lady Gaga a également évoqué la colombe dorée qui décorait sa robe et qui est un symbole de paix: "Quand j'ai vu cette colombe dorée, j'ai aussitôt su que c'était la pièce parfaite", a-t-elle assuré.