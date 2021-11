"Michael Landon était à des années lumières du personnage de Charles Ingalls qu'il incarnait à l'écran"

L'acteur principal de "La Petite Maison dans la prairie", Michael Landon, incarnait peut-être à l'écran un père de famille respectable, mais était en réalité "un peu fou, parfois méchant et même dangereux", selon de nouvelles révélations faites par Alison Arngrim, qui interprétait dans la série à succès la petite peste Nellie Oleson.

Alison Arngrim s'est en effet laissé aller à quelques confessions interrogée sur le tapis rouge du musée d'Hollywood qui organisait un évènement pour célébrer Bob Hope et les vétérans américains. Elle réagissait aux premières révélations de la biographie de Karen Grassle, 79 ans, qui interprétait à l'époque Caroline Ingalls, l'épouse de Charles, et qui révèle dans cet ouvrage que Michael Landon "faisait des blagues sur son corps, qu'il s'exprimait dans un langage grossier et estimait que son salaire devait être équivalent à celui des enfants qui jouaient dans la série".

Selon Alison Arngrim, Michael Landon était un homme "merveilleux", "mais il n'était pas la tasse de thé de tout le monde..."

"Michael Landon était "maniaque". Il buvait, fumait, racontait de "terribles blagues" et propageait un univers sexiste. Il y avait une culture de l'alcool sur le plateau", reconnait l'actrice. "Il conduisait une Ferrari, ce qui n'est pas très "Charles Ingalls". Il s'est marié trois fois. Mais il était aussi hilarant et extrêmement talentueux", détaille Alison Arngrim.

Et de rappeler comment Michael Landon donnait l'impression qu'il dormait rarement et qu'il était alimenté par une "énergie créative maniaque": "Il était très, très motivé. Et ce genre d'énergie créative motivée et maniaque à ce niveau 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'imagine qu'elle peut rendre beaucoup de gens complètement fous", a-t-elle déclaré.